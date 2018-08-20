На Донбасі затримали трьох підозрюваних у співпраці з бойовиками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Військовослужбовці Нацгвардії зі складу Об’єднаних сил затримали на Донбасі трьох підозрюваних у співпраці з терористичною “ДНР”. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ООС, передає УНН.
“Упродовж двох днів, 18-19 серпня, військовослужбовці Національної гвардії України, які залучені до проведення операції Об’єднаних сил на сході держави, затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з незаконним збройним формуванням так званою “ДНР”, — йдеться у повідомлені.
У прес-службі додали, що підозрюваних громадян було затримано гвардійцями під час несення служби на блокпостах поблизу міст Маріуполя та Волновахи Донецької області.
Згідно з пошуковою базою Головного управління Національної поліції України у Донецькій області, осіб підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України “Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань”.
Нацгвардійці передали затриманих громадян співробітникам Нацполіції для подальшого з’ясування обставин.
Нагадаємо, за час проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі затримано 449 осіб, причетних до незаконних збройних формувань.