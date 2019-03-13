На Донбассе задержали боевика "ЛНР" родом из Днепропетровщины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На Донбассе задержали минометчиков "ЛНР", который пытался перейти через блокпост. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
Правоохранители установили, что в 2014 году 25-летний житель Днепропетровской области добровольно вступил в ряды одного из боевых подразделений "ЛНР", по собственному желанию стал минометчиком и нос "службу по контракту" в подразделениях "Народной милиции ЛНР".
В составе незаконных вооруженных формирований он участвовал в боях с Вооруженными силами Украины.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Приговора суда боевик ждать под стражей.
За указанное уголовное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее УНН сообщал, что боевика "ДНР" осудили на 10 лет.