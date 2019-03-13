На Донбасі затримали бойовика "ЛНР" родом з Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На Донбасі затримали мінометника "ЛНР", який намагався перейти через блокпост. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
Правоохоронці встановили, що у 2014 році 25-річний мешканець Дніпропетровської області добровільно вступив до лав одного з бойових підрозділів "ЛНР", за власним бажанням став мінометником та ніс "службу за контрактом" в підрозділах "Народної міліції ЛНР".
У складі незаконних збройних формувань він брав участь у боях зі Збройними силами України.
На даний час досудове розслідування триває. Вироку суду бойовик чекатиме під вартою.
За вказане кримінальне правопорушення йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Раніше УНН повідомляв, що бойовика "ДНР" засудили на 10 років.