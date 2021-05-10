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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 109843 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 165503 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 168726 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 250894 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 153846 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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На Донбассе за сутки боевики дважды нарушали режим прекращения огня

На Донбассе за сутки боевики дважды нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. На Донбассе с начала текущих суток, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, передает УНН.

Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, а у Авдиивки - из подствольных гранатометов.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - отметили в штабе.

Также в районе ООС пиротехники разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.

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