На Донбассе за сутки боевики дважды нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. На Донбассе с начала текущих суток, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, передает УНН.
Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, а у Авдиивки - из подствольных гранатометов.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - отметили в штабе.
Также в районе ООС пиротехники разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.