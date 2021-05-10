На Донбасі за добу бойовики двічі порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На Донбасі з початку поточної доби, 10 травня, збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, передає УНН.
Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки– з підствольних гранатометів.
"Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначили в штабі.
Також в районі ООС піротехніки розмінували 1,5 гектара території і передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.