На Донбассе обнаружили человеческие кости

Личность и причины смерти устанавливают правоохранители. Досудебное расследование возбуждено по ч. 1 ст. 155 КК Украины (умышленное убийство-ред.)

Как сообщал УНН, в селе Букатинка Винницкой области обнаружены человеческие останки, предположительно принадлежащие мужчине, который исчез в этой местности более года назад.



Как сообщал УНН, в лагере "Виктория" повторно просеивают остатки пожарища.



Напомним, на Волыни во время строительства нашли человеческие останки.

