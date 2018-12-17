На Донбассе обнаружили человеческие кости
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Донецкой области между городом Бахмут и деревней Зайцево Бахмудського района было найдено женский череп и кости между перегоном электросетей. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Личность и причины смерти устанавливают правоохранители. Досудебное расследование возбуждено по ч. 1 ст. 155 КК Украины (умышленное убийство-ред.)
Как сообщал УНН, в селе Букатинка Винницкой области обнаружены человеческие останки, предположительно принадлежащие мужчине, который исчез в этой местности более года назад.
Как сообщал УНН, в лагере "Виктория" повторно просеивают остатки пожарища.
Напомним, на Волыни во время строительства нашли человеческие останки.