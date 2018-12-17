На Донбасі виявили людські кістки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Донецькій області між містом Бахмут та селом зайцеве Бахмудського району було знайдено жіночий череп та кістки між перегоном електромереж. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Особу та причини смерті встановлюють правоохоронці. Досудове розслідування відкрито за ч. 1 ст. 155 КК України (навмисне вбивство-ред.)
Як повідомляв УНН, у селі Букатинка Вінницької області виявлені людські рештки, що ймовірно належать чоловікові, який зник у цій місцевості понад рік тому.
Як повідомляв УНН, у таборі "Вікторія" повторно просіюють рештки згарища.
Нагадаємо, на Волині під час будівництва знайшли людські рештки.