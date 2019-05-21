На Донбассе в очередях на КПВВ застряли почти 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 290 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 40/50", - говорится в сообщении.
Отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток характеризовался увеличением. В общем через КПВВ последовало 39,3 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, в Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил спасли раненого беглеца от оккупационного режима.