На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли майже 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 290 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/50; „Мар’їнка“ — 0/60; „Новотроїцьке“ — 20/40; „Гнутове“ — 40/50”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, за минулу добу пасажиро-транспортний потік характеризувався збільшенням. Загалом через КПВВ прослідувало 39,3 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, на Донеччині прикордонники зі складу Об’єднаних сил врятували пораненого утікача від окупаційного режиму.