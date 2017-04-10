На Донбассе противник продолжает дискредитацию ВСУ - разведка

"Противник продолжает мероприятия по дискредитации ВС Украины. Установлено, что представители ВС РФ в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон умышленно завышают показатели количества обстрелов, боеприпасов и их калибра со стороны сил АТО. Указанное осуществляется с целью оправдания обстрелов "в ответ на действия подразделений ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, с 9 на 10 апреля, в зоне проведения АТО боевики 44 раза обстреляли позиции украинских военных.