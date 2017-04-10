На Донбасі противник продовжує дискредитацію ЗСУ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Противник продовжує заходи з дискредитації ЗС України, умисно завищуючи показники кількості обстрілів, боєприпасів та їх калібру зі сторони сил АТО. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
"Противник продовжує заходи з дискредитації ЗС України. Встановлено, що представники ЗС РФ у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін умисно завищують показники кількості обстрілів, боєприпасів та їх калібру зі сторони сил АТО. Зазначене здійснюється з метою виправдання обстрілів “у відповідь на дії підрозділів ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, з 9 на 10 квітня, в зоні проведення АТО бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових.