На Донбасі противник продовжує дискредитацію ЗСУ - розвідка

"Противник продовжує заходи з дискредитації ЗС України. Встановлено, що представники ЗС РФ у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін умисно завищують показники кількості обстрілів, боєприпасів та їх калібру зі сторони сил АТО. Зазначене здійснюється з метою виправдання обстрілів “у відповідь на дії підрозділів ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, з 9 на 10 квітня, в зоні проведення АТО бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових.