На Донбассе ранено военного
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник шесть раз обстрелял позиции наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия вблизи поселка ЛУГАНСКОЕ и дважды с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта ТРАВНЕВОЕ. Также позиции наших войск были обстреляны в районе ХУТОРА СВОБОДНЫЙ из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия вблизи поселка Широкино и из крупнокалиберных пулеметов в районе н аселеного пункта Красногоровка", - говорится в сообщении.
Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Как сообщал УНН, под обстрел оккупантов попал ритуальный автобус с покойником.