На Донбассе ранено военного

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78867 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101768 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136502 просмотра

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7 марта, 17:42 • 134817 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131824 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник шесть раз обстрелял позиции наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия вблизи поселка ЛУГАНСКОЕ и дважды с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта ТРАВНЕВОЕ. Также позиции наших войск были обстреляны в районе ХУТОРА СВОБОДНЫЙ из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия вблизи поселка Широкино и из крупнокалиберных пулеметов в районе н аселеного пункта Красногоровка", - говорится в сообщении.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНН, под обстрел оккупантов попал ритуальный автобус с покойником.

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