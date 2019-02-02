На Донбасі поранено військового

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї поблизу селища ЛУГАНСЬКЕ та двічі з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту ТРАВНЕВЕ. Також позиції наших військ були обстріляні в районі ХУТОРА ВІЛЬНИЙ з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї поблизу селища ШИРОКИНЕ та з великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА", - сказано у повідомлені.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.



Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.



Як повідомляв УНН, під обстріл окупантів потрапив ритуальний автобус з покійником.