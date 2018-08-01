На Донбассе ликвидировали двух боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе двое боевиков были убиты, еще шестеро ранены. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"По данным нашей разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены и шестеро ранены", - сообщил Мотузяник.
Среди украинских военных один боец получил ранения.
"В результате боевых действий за прошедшие сутки один украинский защитник получил ранения. Сейчас он получает квалифицированную медицинскую помощь в военном мобильном госпитале. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщил Мотузяник.
В общем за прошедшие сутки было зафиксировано 36 обстрелов позиций ВСУ. Из них 15 - на луганском направлении и 21 обстрел - на донецком. Украинские военные несколько раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение.
Напомним, в Донецкой области представители МККК в Украине презентовали 2 гуманитарных проекта - относительно КПВВ и Бахмутской больницы.