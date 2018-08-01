На Донбасі ліквідували двох бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі двох бойовиків було вбито, ще шістьох поранено. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За даними нашої розвідки, минулої доби двох окупантів було знищено та шістьох поранено", - повідомив Мотузяник.
Серед українських військових один боєць отримав поранення.
"Внаслідок бойових дій протягом минулої доби один український захисник отримав поранення. Наразі він отримує кваліфіковану медичну допомогу у військовому мобільному госпіталі. Стан його здоров’я задовільний", - повідомив Мотузяник.
Загалом протягом минулої доби було зафіксовано 36 обстрілів позицій ЗСУ. З них 15 - на луганському напрямку та 21 обстріл - на донецькому. Українські військові кілька разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння.
Нагадаємо, у Донецькій області представники МКЧХ в Україні презентували 2 гуманітарні проекти - стосовно КПВВ та Бахмутської лікарні.