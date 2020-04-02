На Донбассе боевики сегодня уже четыре раза нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"Сегодня утром боевики совершили 4 обстрела на донецком направлении. В частности, после 6 часов выпустили 3 мины 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил у населенного пункта Пески, а около 7 часов - 6 мин 120-го калибра по защитниках Павлополя", - сказал Праута.
По его словам, в период с 6:40 до 7:10 противник дважды обстрелял позиции украинских войск на подступах к Авдеевке.
"Со стороны Спартака враг выпустил 4 мины калибра 82 мм, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также вражеский станковый противотанковый гранатомет раздавался со стороны оккупированного Каштанового", - рассказал Праута.
Также сообщается, что военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника, применяя не запрещенное договоренностями вооружение.
"За текущие сутки потерь в рядах украинских войск нет", - добавил Праута.
Напомним, в Киеве перекрыли канал сбыта огнестрельного оружия и средств поражения из зоны ООС.