На Донбасі бойовики сьогодні вже чотири рази порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Сьогодні вранці бойовики здійснили 4 обстріли на донецькому напрямку. Зокрема, після 6-ї години випустили 3 міни 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля населеного пункту Піски, а близько 7-ї — 6 мін 120-го калібру по захисниках Павлополя", - сказав Праута.
За його словами, у період з 6:40 до 7:10 противник двічі обстріляв позиції українських військ на підступах до Авдіївки.
"З боку Спартака ворог випустив 4 міни калібру 82 мм, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Також ворожий станковий протитанковий гранатомет лунав з боку окупованого Каштанового", - розповів Праута.
Також повідомляється, що військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника, застосовуючи не заборонене домовленостями озброєння.
"За поточну добу втрат у лавах українських військ немає", - додав Праута.
Нагадаємо, у Києві перекрили канал збуту вогнепальної зброї та засобів ураження із зони ООС.