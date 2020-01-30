На Донбасс из России через неконтролируемые участки границы прибывают снайперы - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Командывание боевиков привлекает дополнительные снайперские пары, которые прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки МОУ, передает УНН.
"Командование российско-оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ", - сказал представитель МОУ.
По его словам, речь идет, прежде всего, об Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях.
"Таким образом противник пытается деморализовать личный состав подразделений Объединенных сил, нанести потери и спровоцировать ответный огонь. Российско-оккупационное командование привлекает дополнительные снайперские пары, которые не относятся к штатным подразделений 1-го, 2-го АК и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы", - сообщил Праута.
Как сообщал УНН, по данным разведки, боевики наращивают количество разведывательных групп и интенсивность их применения в районах линии соприкосновения.