На Донбас з Росії через неконтрольовані ділянки кордону прибувають снайпери - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Командування бойовиків залучає додаткові снайперські пари, які прибувають на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки МОУ, передає УНН.
"Командування російсько-окупаційних військ продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів ЗС РФ", - сказав речник МОУ.
З його слів, йдеться, перш за все, про Авдіївський, Бахмутський, Торецький, Сєверодонецький, Попаснянський та Маріупольський напрямки.
"Таким чином противник намагається деморалізувати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил, завдати втрат і спровокувати вогонь у відповідь. Російсько-окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари, які не належать до штатних підрозділів 1-го, 2-го АК та прибувають на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - повідомив Праута.
Як повідомляв УНН, за даними розвідки, бойовики нарощують кількість розвідувальних груп та інтенсивність їх застосування в районах лінії зіткнення.