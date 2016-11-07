На достройку многоквартирного дома для военнослужащих в Кропивницком выделят 7 млн грн
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В течение ближайших двух недель на государственном уровне будет решен вопрос финансирования многоквартирного дома для военнослужащих в Кропивницком. Об этом во время совещания в ОГА сообщил глава области Сергей Кузьменко, передает корресподент УНН.
По его словам, строительные работы на объекте по ул.Попова не прекращались, но время от времени "проседало" финансирование. До конца этого года дом запланировали завершить и сдать 70 квартир в эксплуатацию военным, которые находятся на квартирной очереди в городе.
Кроме того, в области получили разрешение Минобороны на изготовление проектно-сметной документации для строительства военного городка.