На достройку многоквартирного дома для военнослужащих в Кропивницком выделят 7 млн ​​грн

По его словам, строительные работы на объекте по ул.Попова не прекращались, но время от времени "проседало" финансирование. До конца этого года дом запланировали завершить и сдать 70 квартир в эксплуатацию военным, которые находятся на квартирной очереди в городе.

Кроме того, в области получили разрешение Минобороны на изготовление проектно-сметной документации для строительства военного городка.