На добудову багатоквартирного будинку для військовослужбовців у Кропивницькому виділять 7 млн грн
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Впродовж найближчих двох тижнів на державному рівні буде вирішено питання фінансування багатоквартирного будинку для військовослужбовців у Кропивницькому. Про це під час наради в ОДА повідомив очільник області Сергій Кузьменко, передає коресподент УНН.
За його словами, будівельні роботи на об'єкті по вул.Попова не припинялися, але час від часу "просідало" фінансування. До кінця цього року будинок запланували завершити і здати 70 квартир в експлуатацію військовим, які перебувають на квартирній черзі в місті.
Крім того, в області отримали дозвіл Міноборони на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва військового містечка.