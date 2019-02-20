В Днепропетровской области зарегистрировано 165 сообщений о нарушении избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Национальная полиция Днепропетровской области зарегистрировала 165 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на единый портал органов системы МВД Украины.
"За сутки в территориальные отделения полиции поступило 6 таких обращений (о нарушениях избирательного законодательства - ред.). Все сообщения, зарегистрированные 19 февраля, касались размещения агитационных палаток с символикой различных кандидатов на пост президента Украины. Напоминаем, что каждое обращение граждан регистрируется и проверяется полицией в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
С начала предвыборной кампании полицейские составили 31 протокол по ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях и проводят досудебное расследование 4-х уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 160 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, за сутки в Украине полиция открыла четыре уголовных производства, связанных с избирательным процессом.