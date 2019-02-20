На Дніпропетровщині зареєстровано 165 повідомлень про порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Національна поліція Дніпропетровщини зареєструвала 165 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на єдиний портал органів системи МВС України.
“За добу до територіальних відділень поліції надійшло 6 таких звернень (про порушення виборчого законодавства — ред.). Всі повідомлення, зареєстровані 19 лютого, стосувались розміщення агітаційних наметів із символікою різних кандидатів на посаду президента України. Нагадуємо, що кожне звернення громадян реєструється та перевіряється поліцією відповідно до чинного законодавства”, — йдеться у повідомленні.
З початку передвиборчої кампанії поліцейські склали 31 протокол за ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та проводять досудове розслідування 4-х кримінальних правопорушень, передбачених ст. 160 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, за добу в Україні поліція відкрила чотири кримінальні провадження, пов’язані з виборчим процесом.