На Дніпропетровщині зареєстровано 165 повідомлень про порушення виборчого законодавства

“За добу до територіальних відділень поліції надійшло 6 таких звернень (про порушення виборчого законодавства — ред.). Всі повідомлення, зареєстровані 19 лютого, стосувались розміщення агітаційних наметів із символікою різних кандидатів на посаду президента України. Нагадуємо, що кожне звернення громадян реєструється та перевіряється поліцією відповідно до чинного законодавства”, — йдеться у повідомленні.

З початку передвиборчої кампанії поліцейські склали 31 протокол за ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та проводять досудове розслідування 4-х кримінальних правопорушень, передбачених ст. 160 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за добу в Україні поліція відкрила чотири кримінальні провадження, пов’язані з виборчим процесом.



