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На Дніпропетровщині зареєстровано 165 повідомлень про порушення виборчого законодавства

На Дніпропетровщині зареєстровано 165 повідомлень про порушення виборчого законодавства

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Національна поліція Дніпропетровщини зареєструвала 165 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на єдиний портал органів системи МВС України.

“За добу до територіальних відділень поліції надійшло 6 таких звернень (про порушення виборчого законодавства — ред.). Всі повідомлення, зареєстровані 19 лютого, стосувались розміщення агітаційних наметів із символікою різних кандидатів на посаду президента України. Нагадуємо, що кожне звернення громадян реєструється та перевіряється поліцією відповідно до чинного законодавства”, — йдеться у повідомленні.

З початку передвиборчої кампанії поліцейські склали 31 протокол за ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та проводять досудове розслідування 4-х кримінальних правопорушень, передбачених ст. 160 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за добу в Україні поліція відкрила чотири кримінальні провадження, пов’язані з виборчим процесом.

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