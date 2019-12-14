В Днепропетровской области спасли мужчину во время пожара в квартире

По указанному адресу направлено дежурное отделение пятьдесят второй государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что из квартиры на первом этаже идет дым. С помощью бензореза были срезаны входные двери и, при проведении разведки звеном ГДЗС спасены владельца квартиры 1971 года рождения, который находился без сознания. Мужчину передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Огнем повреждены домашние вещи на площади 2 кв. м.

Пожар локализован в 17:20 и ликвидирован в 17:22.

К тушению пожара привлечены 4 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

Напомним, в Днепропетровской области во время пожара в доме обнаружили тело мужчины.