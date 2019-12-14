На Дніпропетровщині врятували чоловіка під час пожежі в квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У п'ятницю о 17:10 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі по вулиці Центральна, міста Вільногірськ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою направлено чергове відділення 52-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з квартири на першому поверсі йде дим. За допомогою бензорізу було зрізано вхідні двері та, при проведенні розвідки ланкою ГДЗС, врятовано власника квартири 1971 року народження, який знаходився без свідомості. Чоловіка передано працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
Вогнем пошкоджено домашні речі на площі 2 кв. м.
Пожежу локалізовано о 17:20 та ліквідовано о 17:22.
До гасіння пожежі залучено 4 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час пожару у будинку виявили тіло чоловіка.