На Днепропетровщине волонтеры Красного Креста рассказывали жителям, как уберечься от COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100851 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104152 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106166 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105115 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113836 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100965 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105396 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106675 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131586 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На Днепропетровщине волонтеры Красного Креста рассказывали жителям, как уберечься от COVID-19

На Днепропетровщине волонтеры Красного Креста рассказывали жителям, как уберечься от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11084 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. На Днепропетровщине волонтеры Красного Креста разъясняли местным жителям, как уберечься от коронавируса. Уже распространили около 10 000 постеров и буклетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

“Сейчас Красный Крест осуществляет в Днепропетровской области масштабную информационную кампанию касательно коронавируса. Волонтеры областной организации распространяют материалы. В частности — в магазинах и общественном транспорте. Все, чтобы еще раз разъяснить жителям региона важнейшие данные о заболевании и предотвратить панику”, — рассказала председатель Днепропетровской областной организации Общества Красного Креста Украины Людмила Лашко.

Сообщается, что волонтеры Красного Креста информировали о путях передачи вируса, группы риска, симптомы, присущие СOVID-19. А еще разъясняли, как действовать при подозрении на заражение коронавируса и что делать для профилактики инфицирования.

“Представители организации уже распространили около 10 тысяч экземпляров печатной продукции — буклетов и информационных постеров. В частности, в аптеках, учебных заведениях и больницах области, Нацполиции и Нацгвардии, патрульной полиции и ГСЧС”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

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