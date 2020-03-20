На Днепропетровщине волонтеры Красного Креста рассказывали жителям, как уберечься от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На Днепропетровщине волонтеры Красного Креста разъясняли местным жителям, как уберечься от коронавируса. Уже распространили около 10 000 постеров и буклетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
“Сейчас Красный Крест осуществляет в Днепропетровской области масштабную информационную кампанию касательно коронавируса. Волонтеры областной организации распространяют материалы. В частности — в магазинах и общественном транспорте. Все, чтобы еще раз разъяснить жителям региона важнейшие данные о заболевании и предотвратить панику”, — рассказала председатель Днепропетровской областной организации Общества Красного Креста Украины Людмила Лашко.
Сообщается, что волонтеры Красного Креста информировали о путях передачи вируса, группы риска, симптомы, присущие СOVID-19. А еще разъясняли, как действовать при подозрении на заражение коронавируса и что делать для профилактики инфицирования.
“Представители организации уже распространили около 10 тысяч экземпляров печатной продукции — буклетов и информационных постеров. В частности, в аптеках, учебных заведениях и больницах области, Нацполиции и Нацгвардии, патрульной полиции и ГСЧС”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.