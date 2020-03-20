На Дніпропетровщині волонтери Червоного Хреста розповідали мешканцям, як вберегтись від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Дніпропетровщині волонтери Червоного Хреста роз’яснювали місцевим мешканцям, як вберегтися від коронавірусу. Вже поширили близько 10 тисяч постерів і буклетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“Нині Червоний Хрест здійснює на Дніпропетровщині масштабну інформаційну кампанію щодо коронавірусу. Волонтери обласної організації поширюють матеріали. Зокрема — у магазинах та громадському транспорті. Усе, аби ще раз роз’яснити мешканцям регіону найважливіші дані про захворювання та запобігти паніці”, — розповіла голова Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Людмила Лашко.
Повідомляється, що волонтери Червоного Хреста інформували про шляхи передачі вірусу, групи ризику, симптоми, притаманні Сovid-19. А ще роз’яснювали, як діяти при підозрі на зараження коронавірусом та що робити для профілактики інфікування.
“Представники організації вже поширили близько 10 тисяч примірників друкованої продукції — буклетів та інформаційних постерів. Зокрема, у аптеках, навчальних закладах та лікарнях області, Нацполіції та Нацгвардії, патрульній поліції та ДСНС”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.