На Днепропетровщине ночью горело неэксплуатируемое здание
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Днепропетровской области пожарные ликвидировали пожар в не эксплуатируемом сооружении. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС, передает УНН.
Так, 2 августа в 4:52 в Службу спасения “101” поступило сообщение о происшествии на улице Центральная села Лобойковка Петриковского района. По вызову сразу были направлены дежурное отделение спасателей Днепропетровской области.
“По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник внутри не эксплуатируемого сооружения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений, огонь охватил мусор внутри помещений и перекинулся на деревянные стулья. Общая площадь пожара 300 м. кв”, — сообщили в Службе.
Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.
Добавляется, что пожар был локализован в 05:40, а ликвидирован в 6:30.
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“К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления”, — сообщили спасатели.
Напомним, в конце июля в ГСЧС отчитались за первое полугодие. Так, количество пожаров увеличилось втрое, а число ЧС уменьшилось на 40%.