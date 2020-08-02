На Дніпропетровщині вночі горіла неексплуатуєма споруда
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Дніпропетровській області вогнеборці ліквідували пожежу в неексплуатуємій споруді. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС, передає УНН.
Так, 2-го серпня о 04:52 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про подію на вулиці Центральна села Лобойківка Петриківського району. За викликом одразу були направлено чергове відділення рятувальників Дніпропетровської області.
“По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що пожежа виникла всередині неексплуатуємої споруди. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, вогонь охопив сміття всередині приміщень та перекинувся на дерев’яні стільці. Загальна площа пожежі 300 м. кв”, — повідомили у Службі.
Зазначається, що внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.
Додається, що пожежу було локалізовано о 05:40, а ліквідовано о 06:30.
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“До гасіння пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління”, — повідомили рятувальники.
Нагадаємо, наприкінці липня у ДСНС відзвітували за перше півріччя. Так, кількість пожеж збільшилась втричі, а число НС зменшилось на 40%.