В Днепропетровской области от COVID-19 выздоровели 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Днепропетровской области от COVID-19 выздоровели 16 человек, из них 3 из Первомайска. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Вчера ПЦР-исследования показали отрицательный результат у трех жителей Первомайска. Таким образом от COVID-19 уже выздоровели 16 человек - 6 днепрян, по двое жителей Кривого Рога, Каменского и Новомосковска, один человек из Никополя. Сегодня по состоянию на утро новых случаев коронавируса в области не обнаружено", - рассказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.
Отмечается, что в целом методом ПЦР в области обследовали более 5 тыс человек. 77 жителей Днепропетровской области еще ожидают результатов.
В Днепропетровской области - 318 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Два человека умерли.
Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401. При этом в результате болезни умерли уже 239 человек и 992 пациентов выздоровели.