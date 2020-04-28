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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36142 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 80543 просмотра

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4 марта, 15:53 • 128238 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

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В Днепропетровской области от COVID-19 выздоровели 16 человек

В Днепропетровской области от COVID-19 выздоровели 16 человек

Киев  •  УНН

 • 11212 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Днепропетровской области от COVID-19 выздоровели 16 человек, из них 3 из Первомайска. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Вчера ПЦР-исследования показали отрицательный результат у трех жителей Первомайска. Таким образом от COVID-19 уже выздоровели 16 человек - 6 днепрян, по двое жителей Кривого Рога, Каменского и Новомосковска, один человек из Никополя. Сегодня по состоянию на утро новых случаев коронавируса в области не обнаружено", - рассказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

Отмечается, что в целом методом ПЦР в области обследовали более 5 тыс человек. 77 жителей Днепропетровской области еще ожидают результатов.

В Днепропетровской области - 318 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Два человека умерли.

Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401. При этом в результате болезни умерли уже 239 человек и 992 пациентов выздоровели.

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