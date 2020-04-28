На Дніпропетровщині від COVID-19 одужало 16 осіб

“Вчора ПЛР-дослідження показали негативний результат у трьох мешканців Першотравенська. Таким чином від COVID-19 вже одужали 16 людей — 6 дніпрян, по двоє жителів Кривого Рогу, Кам’янського та Новомосковська, одна людина з Нікополя. Сьогодні станом на ранок нових випадків коронавірусу в області не виявлено”, — розповів директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

Зазначається, що загалом методом ПЛР в області обстежили понад 5 тис людей. 77 мешканців Дніпропетровщини ще очікують результатів.

На Дніпропетровщині — 318 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Дві людини померли.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — 401. При цьому внаслідок хвороби померли вже 239 людей та 992 пацієнтів одужали.