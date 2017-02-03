В Днепропетровской области грузовик с гречкой въехал в дом, сломав стены
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В поселке Николаевка Днепропетровской области 30-тонный грузовик с гречкой, въехал в дом, сильно повредив его. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники ГУ ГосЧС Днепропетровской области.
Водитель утверждает, что авария произошла из-за гололеда. Сейчас спасатели решают, что делать с фурой.
"Если мы вытащим фуру, есть угроза обрушения дома, поэтому пока решают что делать", - сообщают в пресс-службе ГУ ГосЧС Днепропетровской области.
Во время аварии никто не пострадал.
Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия в Днепре погибло трое молодых людей и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.