На Дніпропетровщині вантажівка з гречкою в'їхала в будинок, потрощивши стіни
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. У селищі Миколаївка на Дніпропетровщині 30-тонна вантажівка з гречкою, в'їхала у хату, потрощивши будинок. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
Водій стверджує, що аварія сталася через ожеледицю. Наразі рятівники вирішують, що робити з фурою.
“Якщо ми витягнемо фуру, є загроза обвалу будинку, тому поки вирішують що робити”, — повідомляють у прес-службі ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
Під час аварії ніхто не постраждав.
Нагадаємо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Дніпрі загинуло троє молодих людей та ще троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.