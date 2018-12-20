В Днепропетровской области в пожаре пострадали два человека, один из них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Ночью 20 декабря в 3:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Сергея Маркова города Терновка. По указанному адресу были направлены пожарных, которые на месте обнаружили двух человек, пострадавших от пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
“Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник на втором этаже пятиэтажного жилого дома в двухкомнатной заброшенной квартире. Огнем повреждено домашнее имущество на общей площади 17 м.кв.”, — говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.
Как отмечается в пресс-службе, при пожаре пострадали два человека.
“В результате пожара пострадала гражданка 1991 года рождения и ее ребенок 2012 рождения, которые были госпитализированы работниками скорой медицинской помощи в 4-ю городскую больницу города Павлоград, с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения”, — добавляют в сообщении.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, 18 декабря, в пожаре в Днепропетровской области, в городе Вольногорск, во время пожара погибли два человека.