На Дніпропетровщині в пожежі загинуло дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У пожежі на Дніпропетровщині, в місті Вільногірськ, під час пожежі загинуло двоє осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на розповсюджений лист ДСНС України у Дніпропетровській області.
“18 грудня о 04:45 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу у квартирі по вулиці Центральній міста Вільногірськ... Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла у однокімнатній квартирі розташованій на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку... Внаслідок події загинуло двоє чоловіків 1958 та 1960 років народження”, — йдеться у повідомленні ДСНС.
Додається, що пожежу було локалізовано протягом 15-ти хвилин. Загальна площа пожежі склала 2 кв. м. Наразі причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Нагадаємо, внаслідок пожежі у житловому будинку в селі Добре Миколаївської області загинули двоє малолітніх дітей, ще одну дитину госпіталізовано у тяжкому стані.