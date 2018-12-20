На Дніпропетровщині в пожежі постраждало дві людини, одна з них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вночі, 20 грудня о 03:03 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сергія Маркова міста Тернівка. За вказаною адресою було направлено вогнеборців, які на місці виявили двух осіб, постраждавших від пожежі. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ДСНС.
“Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в двокімнатній покинутій квартирі. Вогнем пошкоджено домашнє майно на загальній площі 17 м.кв.”, — йдеться у повідомленні прес-центру ДСНС.
Як зазначається у прес-службі, при пожежі постраждало дві людини.
“Внаслідок пожежі постраждала громадянка 1991 року народження та її дитина 2012 року народження, які були госпіталізовані працівниками швидкої медичної допомоги у 4-ту міську лікарню міста Павлоград, з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння”, — додають у повідомленні.
Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Нагадаємо, 18 грудня, у пожежі на Дніпропетровщині, в місті Вільногірськ, під час пожежі загинуло двоє осіб.