На Днепропетровщине в доме произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В городе Апостолово Днепропетровской области произошел взрыв в доме. Из-под завалов спасли мужчину, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Отмечается, что при неустановленных обстоятельствах в одноэтажном жилом доме города Апостолово произошел взрыв.
Под завалами оказался мужчина.
Спасатели деблокировали пострадавшего, 1970 года рождения, и передали медикам. Мужчина госпитализирован в больницу.
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