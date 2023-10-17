На Днепропетровщине в доме произошел взрыв

Детали

Отмечается, что при неустановленных обстоятельствах в одноэтажном жилом доме города Апостолово произошел взрыв.

Под завалами оказался мужчина.

Спасатели деблокировали пострадавшего, 1970 года рождения, и передали медикам. Мужчина госпитализирован в больницу.

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