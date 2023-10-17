На Дніпропетровщині у будинку стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У місті Апостолове Дніпропетровської області стався вибух у будинку. З-під завалів врятували чоловіка, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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Зазначається, що за невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку міста Апостолове стався вибух.
Під завалами опинився чоловік.
Рятувальники деблокували постраждалого, 1970 року народження, та передали медикам. Чоловіка госпіталізовано до лікарні.
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