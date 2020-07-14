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В Днепропетровской области будут судить таможенников за нанесение ущерба государству в 2,7 млн гривен

В Днепропетровской области будут судить таможенников за нанесение ущерба государству в 2,7 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 11861 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Днепропетровской области будут судить двух таможенников, которые подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 2,7 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника таможенного поста "Центральный" Днепропетровской таможни ГФС и старшего инспектора этого же поста. Следствием установлено, что в январе 2018 года должностные лица таможни, злоупотребляя своим служебным положением растаможили телевизоры из Китая, стоимость которых составляла более 300 тысячи долларов США под видом гидроакамуляторних баков. В результате таких действий, государственному бюджету Украины нанесен ущерб на сумму 2,7 миллиона гривен ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрение о совершении уголовного преступления таможенникам объявлено в 2019 году, но несмотря на это подозреваемые были назначены Государственной таможенной службы Украины, в том числе на руководящие должности.

Таким образом таможенники обвиняются в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Во время досудебного расследования прокурором в уголовном производстве заявлен гражданский иск о взыскании в пользу государства в лице Днепропетровской таможни ГФС денежных средств в сумме 2,7 миллиона гривен солидарно с подозреваемыми и предприятием импортера.

Напомним, мужчину, который пытался "продать" должность главы Николаевской ОГА, будут судить за мошенничество.

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