На Дніпропетровщині судитимуть митників за завдання збитків державі в 2,7 млн гривень

"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальника митного посту "Центральний" Дніпропетровської митниці ДФС та старшого інспектора цього ж посту. Слідством встановлено, що у січні 2018 року посадовці митниці, зловживаючи своїм службовим становищем розмитнили телевізори з Китаю вартість яких становила понад 300 тисячі доларів США під виглядом гідроакамуляторних баків. Внаслідок таких дій, державному бюджету України завдано збитків на суму 2,7 мільйони гривень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що підозру про вчинення кримінального правопорушення митникам оголошено в 2019 році, але незважаючи на це підозрювані були призначені до Державної митної служби України, у тому числі на керівні посади.

Таким чином митники обвинувачуються у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також службовому підробленні, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Під час досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення на користь держави в особі Дніпропетровської митниці ДФС грошових коштів у сумі 2,7 мільйони гривень солідарно з підозрюваних та підприємства імпортера.

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