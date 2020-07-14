На Дніпропетровщині судитимуть митників за завдання збитків державі в 2,7 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. На Дніпропетровщині судитимуть двох митників, які підозрюються у завданні збитків державі на суму 2,7 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальника митного посту "Центральний" Дніпропетровської митниці ДФС та старшого інспектора цього ж посту. Слідством встановлено, що у січні 2018 року посадовці митниці, зловживаючи своїм службовим становищем розмитнили телевізори з Китаю вартість яких становила понад 300 тисячі доларів США під виглядом гідроакамуляторних баків. Внаслідок таких дій, державному бюджету України завдано збитків на суму 2,7 мільйони гривень", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що підозру про вчинення кримінального правопорушення митникам оголошено в 2019 році, але незважаючи на це підозрювані були призначені до Державної митної служби України, у тому числі на керівні посади.
Таким чином митники обвинувачуються у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також службовому підробленні, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Під час досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення на користь держави в особі Дніпропетровської митниці ДФС грошових коштів у сумі 2,7 мільйони гривень солідарно з підозрюваних та підприємства імпортера.
Нагадаємо, чоловіка, який намагався “продати” посаду голови Миколаївської ОДА, судитимуть за шахрайство.