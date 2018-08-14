На Днепропетровщине утонул мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Вчера в 13:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что человек во время купания исчез в воде по адресу Апостоловский район, водоканал "Днепр-Кривой Рог", город Апостолово. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Прибыв на место спасатели обнаружили в воде мужчину без признаков жизни на расстоянии 2 метра от берега.
Сотрудниками ГСЧС мужчина был доставлен на берег и передан полиции.
Напомним, в Запорожье трех отдыхающих унесло в открытое море.
Так с начала 2018 от водной стихии в Украине погибли 874 человека, из них 88 - дети.
По данным ГСЧС, только за один день - воскресенье, 12 августа, утонуло 15 человек. Всего за прошедшую неделю на водоемах страны погибли 81 человек.
Отметим, что в этом году статистика смертности на воде бьет рекорды: на 100 человек больше, чем в прошлом году.