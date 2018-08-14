На Днепропетровщине утонул мужчина

Прибыв на место спасатели обнаружили в воде мужчину без признаков жизни на расстоянии 2 метра от берега.



Сотрудниками ГСЧС мужчина был доставлен на берег и передан полиции.

Напомним, в Запорожье трех отдыхающих унесло в открытое море.

Так с начала 2018 от водной стихии в Украине погибли 874 человека, из них 88 - дети.



По данным ГСЧС, только за один день - воскресенье, 12 августа, утонуло 15 человек. Всего за прошедшую неделю на водоемах страны погибли 81 человек.



Отметим, что в этом году статистика смертности на воде бьет рекорды: на 100 человек больше, чем в прошлом году.