На Дніпропетровщині потонув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Вчора о 13:58 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що чоловік під час купання зник у воді за адресою Апостолівський район, водоканал “Дніпро-Кривий Ріг”, місто Апостолове. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Прибувши на місце рятувальники виявили у воді чоловіка без ознак життя на відстані 2 метри від берега.
Співробітниками ДСНС чоловіка було доправлено до берега та передано поліції.
Нагадаємо, на Запоріжжі трьох відпочивальників віднесло у відкрите море.
Так з початку 2018 року від водної стихії в Україні загинули 874 людини, з них 88 - діти.
За даними ДСНС, лише за один день — неділю, 12 серпня, потонуло 15 осіб. Загалом за минулий тиждень на водоймах країни загинула 81 людина.
Зазначимо, що цього року статистика смертності на воді б'є рекорди: на 100 людей більше, ніж торік.