В Днепропетровской области полиция провела обыски у членов банды "Белое братство"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Правоохранители в Днепропетровской области провели обыски у членов банды, которая изготовляла и сбывала наркотические вещества. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера, объединившись, работники Департамента противодействия наркопреступности, Департамента уголовного розыска Нацполиции и подразделения полиции Житомирской области провели отработку города Никополь Днепропетровской области. Работники полиции зашли в "гости" с обысками к "бригадным" и рядовым членам организованной преступной группировки "Белое братство", которое "специализируется" на изготовлении и сбыте наркотических веществ по территории всего государства", - написал Аброськин.
Он уточнил, что лидер банды по прозвищу "Яцык" еще в начале августа был арестован в Житомире за организацию заказного убийства.
Напомним, полиция ликвидировала деятельность преступной группировки наркодельцов из Буковины: четверо черновчан сбывали амфетамин и каннабис через Интернет с помощью закладок.