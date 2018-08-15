В Днепропетровской области полиция провела обыски у членов банды "Белое братство"

"Вчера, объединившись, работники Департамента противодействия наркопреступности, Департамента уголовного розыска Нацполиции и подразделения полиции Житомирской области провели отработку города Никополь Днепропетровской области. Работники полиции зашли в "гости" с обысками к "бригадным" и рядовым членам организованной преступной группировки "Белое братство", которое "специализируется" на изготовлении и сбыте наркотических веществ по территории всего государства", - написал Аброськин.

Он уточнил, что лидер банды по прозвищу "Яцык" еще в начале августа был арестован в Житомире за организацию заказного убийства.

Напомним, полиция ликвидировала деятельность преступной группировки наркодельцов из Буковины: четверо черновчан сбывали амфетамин и каннабис через Интернет с помощью закладок.