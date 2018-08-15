На Дніпропетровщині поліція провела обшуки у членів банди "Біле братство"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Правоохоронці у Дніпропетровській області провели обшуки у членів банди, яка виготовляла та збувала наркотичні речовини. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора, об’єднавшись, працівники Департаменту протидії наркозлочинності, Департаменту карного розшуку Нацполіції та підрозділи поліції Житомирщини провели відпрацювання міста Нікополь Дніпропетровської області. Працівники поліції зайшли в "гості" з обшуками до "бригадних" та рядових членів організованого злочинного угруповання "Біле братство", яке "спеціалізується" на виготовленні та збуті наркотичних речовин по території всієї держави", - написав Аброськін.
Він уточнив, що лідер банди на прізвисько "Яцик" ще на початку серпня був заарештований в Житомирі за організацію замовного вбивства.
Нагадаємо, поліція ліквідувала діяльність злочинного угруповання наркоділків з Буковини: четверо молодих чернівчан збували амфетамін і канабіс через Інтернет за допомогою закладок.