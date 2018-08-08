На Буковині викрили банду молодих наркоділків

ukru
15:22 • 22134 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 38463 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 56849 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 58129 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 101365 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 147914 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 186383 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 271980 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166685 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142253 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 53604 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 110279 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 92353 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 77052 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 69041 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 56854 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 140261 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 271981 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 205054 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 233838 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10576 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 26474 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 28841 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 32477 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 53604 перегляди
Актуальне
На Буковині викрили банду молодих наркоділків

На Буковині викрили банду молодих наркоділків

Київ • УНН

 • 9882 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Поліція ліквідувала діяльність злочинного угруповання наркоділків з Буковини: четверо молодих чернівчан збували амфетамін і канабіс через Інтернет за допомогою закладок. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.

"Співробітники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області з’ясували: організатором протиправної схеми виступив 22-річний житель Чернівців. З метою збагачення парубок створив і адміністрував групу в месенджері Telegram (@CacaoWhite), через яку й реалізовував свій незаконний товар. Посилання на групу активно "рекламувалося" у місцях перебування чернівецької молоді. Клієнти наркоділка перераховували йому кошти на електронні гаманці. Як встановили поліцейські, обіг грошей лише на одному з електронних гаманців за рік склав понад мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

Решта членів банди розкладали закладки з наркозасобами на території Чернівців. Спілкування та вирішення "робочих" питань порушники здійснювали через спеціально створений чат у Telegram.

Правоохоронці встановили особи всіх учасників злочинної схеми. Так, старшому зловмиснику нещодавно виповнилося 25 років, а наймолодшому - лише 17. Спільно зі спецпідрозділом КОРД оперативники УПН затримали злочинців.

"Під час обшуків поліцейські вилучили у затриманих психотропну речовину "амфетамін", наркотичний засіб "канабіс" (шишки), електронні ваги із залишками порошкоподібної речовини, зіп-пакети з амфетаміном та інші речові докази, що вказують на причетність фігурантів до протиправної діяльності. Крім цього, правоохоронці вилучили велику суму незаконно отриманих коштів у гривнях та в іноземній валюті. На майно наркоділків накладено арешт", - розповіли у ГУНП.

Так, правоохоронці вилучили у зловмисників наркотиків на півмільйона гривень.

Затриманим уже оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України - це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За такий злочин передбачене покарання - позбавлення волі терміном до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у результаті спецоперації правоохоронці на Закарпатті затримали членів організованої групи наркоділків

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$87,843.80
S&P 500
$5,770.56
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69