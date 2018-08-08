На Буковині викрили банду молодих наркоділків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Поліція ліквідувала діяльність злочинного угруповання наркоділків з Буковини: четверо молодих чернівчан збували амфетамін і канабіс через Інтернет за допомогою закладок. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.
"Співробітники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області з’ясували: організатором протиправної схеми виступив 22-річний житель Чернівців. З метою збагачення парубок створив і адміністрував групу в месенджері Telegram (@CacaoWhite), через яку й реалізовував свій незаконний товар. Посилання на групу активно "рекламувалося" у місцях перебування чернівецької молоді. Клієнти наркоділка перераховували йому кошти на електронні гаманці. Як встановили поліцейські, обіг грошей лише на одному з електронних гаманців за рік склав понад мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.
Решта членів банди розкладали закладки з наркозасобами на території Чернівців. Спілкування та вирішення "робочих" питань порушники здійснювали через спеціально створений чат у Telegram.
Правоохоронці встановили особи всіх учасників злочинної схеми. Так, старшому зловмиснику нещодавно виповнилося 25 років, а наймолодшому - лише 17. Спільно зі спецпідрозділом КОРД оперативники УПН затримали злочинців.
"Під час обшуків поліцейські вилучили у затриманих психотропну речовину "амфетамін", наркотичний засіб "канабіс" (шишки), електронні ваги із залишками порошкоподібної речовини, зіп-пакети з амфетаміном та інші речові докази, що вказують на причетність фігурантів до протиправної діяльності. Крім цього, правоохоронці вилучили велику суму незаконно отриманих коштів у гривнях та в іноземній валюті. На майно наркоділків накладено арешт", - розповіли у ГУНП.
Так, правоохоронці вилучили у зловмисників наркотиків на півмільйона гривень.
Затриманим уже оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України - це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За такий злочин передбачене покарання - позбавлення волі терміном до десяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у результаті спецоперації правоохоронці на Закарпатті затримали членів організованої групи наркоділків.