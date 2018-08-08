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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18794 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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На Буковине разоблачили банду молодых наркодельцов

На Буковине разоблачили банду молодых наркодельцов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Полиция ликвидировала деятельность преступной группировки наркодельцов из Буковины: четверо черновчан сбывали амфетамин и каннабис через Интернет с помощью закладок. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

"Сотрудники Управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Черновицкой области выяснили: организатором противоправной схемы выступил 22-летний житель Черновцов. С целью обогащения парень создал и администрировал группу в мессенджере Telegram (@CacaoWhite), через которую и реализовывал свой незаконный товар. Ссылка на группу активно "рекламировалось" в местах пребывания черновицкой молодежи. Клиенты наркодельца перечисляли ему средства на электронные кошельки. Как установили полицейские, оборот денег только на одном из электронных кошельков за год составил более миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Остальные члены банды раскладывали закладки с наркосредств на территории Черновцов. Общение и решения "рабочих" вопросов нарушители осуществляли через специально созданный чат в Telegram.

Правоохранители установили личности всех участников преступной схемы. Так, старшему злоумышленнику недавно исполнилось 25 лет, а самому младшему - всего 17. Совместно со спецподразделением КОРД оперативники УПН задержали преступников.

"Во время обысков полицейские изъяли у задержанных психотропное вещество "амфетамин", наркотическое средство "каннабис" (шишки), электронные весы с остатками порошкообразного вещества, зип-пакеты с амфетамином и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность фигурантов к противоправной деятельности. Кроме этого, правоохранители изъяли крупную сумму незаконно полученных средств в гривнах и в иностранной валюте. На имущество наркодельцов наложен арест", - рассказали в ГУНП.

Так, правоохранители изъяли у злоумышленников наркотиков на полмиллиона гривен.

Задержанным уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 УК Украины - это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. За такое преступление предусмотрено наказание - лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в результате спецоперации правоохранители в Закарпатье задержали членов организованной группы наркодельцов.

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