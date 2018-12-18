В Днепропетровской области мужчина оставил гранатомет в авто
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Днепропетровской области полицейские изъяли из незаконного оборота гранатомет и тротил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Об обнаружении подозрительного пакета на заднем сиденье своего автомобиля в полицию сообщил таксист. При осмотре полицейские изъяли мешок с ручным гранатометом "РПГ-22". Также было установлено мужчину, который оставил оружие в автомобиле. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель.
В г. Вольногорске при осмотре комнаты, которую временно снимал 33-летний мужчина, полицейские изъяли из-под матраса тротиловую шашку весом 700 г.
Изъятый гранатомет и тротил направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Незаконное хранение оружия предусматривает от 3-х до 7 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, служебные собаки разыскали в жилье рецидивиста гранатомет .