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В Днепропетровской области мужчина оставил гранатомет в авто

Киев • УНН

 • 11017 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Днепропетровской области полицейские изъяли из незаконного оборота гранатомет и тротил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

В Днепропетровской области мужчина оставил гранатомет в авто

Об обнаружении подозрительного пакета на заднем сиденье своего автомобиля в полицию сообщил таксист. При осмотре полицейские изъяли мешок с ручным гранатометом "РПГ-22". Также было установлено мужчину, который оставил оружие в автомобиле. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель.

В г. Вольногорске при осмотре комнаты, которую временно снимал 33-летний мужчина, полицейские изъяли из-под матраса тротиловую шашку весом 700 г.

Изъятый гранатомет и тротил направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Незаконное хранение оружия предусматривает от 3-х до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, служебные собаки разыскали в жилье рецидивиста гранатомет .

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