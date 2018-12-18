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На Дніпропетровщині чоловік залишив гранатомет в авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На Дніпропетровщині поліцейські вилучили з незаконного обігу гранатомет та тротил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області. 

На Дніпропетровщині чоловік залишив гранатомет в авто

Про виявлення підозрілого пакунку на задньому сидінні свого автомобіля до поліції повідомив таксист. Під час огляду поліцейські вилучили мішок з ручним гранатометом "РПГ-22". Також було встановлено чоловіка, який залишив зброю в автомобілі. Ним виявився 50-річний раніше судимий місцевий житель.

У м. Вільногірську під час огляду кімнати, яку тимчасово винаймав 33-річний чоловік, поліцейські вилучили з-під матрацу тротилову шашку вагою 700 г.

Вилучений гранатомет та тротил направлено на експертизу. Наразі вирішується питання про обрання чоловікам міри запобіжного заходу.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Незаконне зберігання зброї передбачає від 3-х до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, службові собаки розшукали у житлі рецидивіста гранатомет

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