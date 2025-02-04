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На Днепропетровщине войска рф повредили промышленное предприятие

На Днепропетровщине войска рф повредили промышленное предприятие

Киев  •  УНН

 • 14977 просмотра

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Оккупанты обстреляли Никопольский район из «Градов» и артиллерии, также применили дрон-камикадзе. На промышленном предприятии возник пожар, пострадавших нет.

В Днепропетровской области российские войска обстреляли Никопольский район, на промышленном предприятии возник пожар, пострадавших нет, сообщил во вторник председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Агрессор терроризировал Никопольщину. Бил по району вечером и ночью. Для этого применял РСЗО «Град» и тяжелую артиллерию. Направил и дрон-камикадзе. Попал по Никополю, Марганецкой и Покровской громадам. Повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели потушили. Прошло без погибших и пострадавших

- написал Лысак.

В Днепропетровской области армия рф повредила больницу: пострадала пациентка01.02.25, 12:50 • 25496 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область

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