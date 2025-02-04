На Днепропетровщине войска рф повредили промышленное предприятие

В Днепропетровской области российские войска обстреляли Никопольский район, на промышленном предприятии возник пожар, пострадавших нет, сообщил во вторник председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Агрессор терроризировал Никопольщину. Бил по району вечером и ночью. Для этого применял РСЗО «Град» и тяжелую артиллерию. Направил и дрон-камикадзе. Попал по Никополю, Марганецкой и Покровской громадам. Повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели потушили. Прошло без погибших и пострадавших - написал Лысак.

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