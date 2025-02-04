На Дніпропетровщині війська рф пошкодили промислове підприємство
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Нікопольський район із "Градів" та артилерії, також застосували дрон-камікадзе. На промисловому підприємстві виникла пожежа, постраждалих немає.
У Дніпропетровській області російські війська обстріляли Нікопольський район, на промисловому підприємстві виникла пожежа, постраждалих немає, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Агресор тероризував Нікопольщину. Бив по району ввечері та вночі. Для цього застосовував РСЗВ "Град" і важку артилерію. Спрямував і дрон-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Минулося без загиблих і постраждалих
На Дніпропетровщині армія рф пошкодила лікарню: постраждала пацієнтка01.02.25, 12:50 • 27912 переглядiв