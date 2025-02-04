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На Дніпропетровщині війська рф пошкодили промислове підприємство

Київ • УНН

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Окупанти обстріляли Нікопольський район із "Градів" та артилерії, також застосували дрон-камікадзе. На промисловому підприємстві виникла пожежа, постраждалих немає.

У Дніпропетровській області російські війська обстріляли Нікопольський район, на промисловому підприємстві виникла пожежа, постраждалих немає, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Агресор тероризував Нікопольщину. Бив по району ввечері та вночі. Для цього застосовував РСЗВ "Град" і важку артилерію. Спрямував і дрон-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Минулося без загиблих і постраждалих

- написав Лисак.

На Дніпропетровщині армія рф пошкодила лікарню: постраждала пацієнтка01.02.25, 12:50 • 27912 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область

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