На Дніпропетровщині війська рф пошкодили промислове підприємство

У Дніпропетровській області російські війська обстріляли Нікопольський район, на промисловому підприємстві виникла пожежа, постраждалих немає, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Агресор тероризував Нікопольщину. Бив по району ввечері та вночі. Для цього застосовував РСЗВ "Град" і важку артилерію. Спрямував і дрон-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Минулося без загиблих і постраждалих - написав Лисак.

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